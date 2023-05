Papa fará gesto pelas vítimas de abusos sexuais na Jornada da Juventude

Maria Anabela Silva Hoje às 19:34 Facebook

O Papa Francisco vai ter um gesto para com as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal durante a presença na Jornada Mundial da Juventude, desconhecendo-se, no entanto, os moldes em que tal ocorrerá.

A indicação foi deixada esta sexta-feira à tarde pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Paroli, durante a conferência de imprensa que marcou o início da Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima.

"O Santo Padre não deixará de manifestar a sua proximidade e a sua preocupação com as vítimas deste trágico fenómeno", afirmou o cardeal italiano, sem avançar pormenores sobre a forma como se traduzirá esse gesto.

Questionado pelos jornalistas se haverá um encontro entre o Papa e vítimas de abuso, como aconteceu noutros países, Pietro Parolin disse não ser profeta e, por isso, não poder prever o que fará o Santo Santo. Lembrou, no entanto, que "em cada visita que faz" o Santo Papa procura, sobretudo nos países onde o tema dos abusos é mais premente, "ter sempre gestos e atitudes, que vão variando" de caso para caso.

Sobre os resultados do estudo dos abusos na Igreja portuguesa o cardeal alegou que, tal como aconteceu noutros países, a decisão sobre e os mecanismos a adotar e a resposta a dar "é da Igreja local", seguindo um caminho de "verdade e transparência".