Quem teve covid-19 vai integrar segunda fase de vacinação

As pessoas recuperadas da covid-19 vão ser integradas na segunda fase de vacinação, estando a norma a ser elaborada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No final de uma visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, disse ter havido uma "alteração de conceito", tendo sido decidido que os recuperados vão ser vacinados nesta segunda fase.

"Na primeira fase havia escassez de vacinas e, considerando que as pessoas recuperadas estavam de alguma forma imunizadas, o que se fez foi concentrar as vacinas onde eram mais necessárias", explicou o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.​​

Contudo, acrescentou, nesta segunda fase, havendo uma maior abundância de vacinas, os recuperados vão entrar no processo de vacinação como qualquer outro cidadão.

Questionado sobre se esses vão receber uma ou duas doses, Henrique Gouveia e Melo afirmou que é necessário que a DGS se pronuncie sobre qual a melhor metodologia, não tendo atualmente "respostas imediatas".

Até cerca das 11.30 horas, já tinham sido vacinados 25 mil professores, auxiliares e trabalhadores das respostas sociais, segundo o ministro da Educação.

Tiago Brandão Rodrigues, que este sábado de manhã visitou um centro de vacinação na Amadora, distrito de Lisboa, disse aos jornalistas que o processo de vacinação em massa em curso durante este fim de semana prevê a vacinação de 170 mil pessoas, que deram resposta positiva à convocação para receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19.