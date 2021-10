Portugal acolheu oito crianças e jovens vindos da Grécia

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

Portugal acolheu esta terça-feira um grupo de oito crianças e jovens não acompanhados, afegãos, paquistaneses e sírios, provenientes de campos de refugiados da Grécia, que vão ser instalados em Sintra, Castelo Branco, Lisboa e Fundão, adiantou o Governo.

Em comunicado conjunto dos ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o Governo refere que os menores acolhidos ao abrigo do Programa de Recolocação Voluntária se integram num total de 152 crianças e jovens não acompanhados já acolhidos no país.

"De acordo com os dados de Bruxelas, este mês de outubro, Portugal é o 3.º Estado-membro que mais menores não acompanhados acolheu, a seguir a França e à Alemanha", refere o comunicado conjunto que sublinha um "esforço contínuo" do Estado, autarquias e entidades públicas e privadas no acolhimento e integração, o qual "tem sido reconhecido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), pela Organização Internacional das Migrações (OIM), pela União Europeia (UE) e pelo Conselho da Europa".

O comunicado recorda que ao abrigo do Programa de Reinstalação do ACNUR, Portugal já acolheu 848 pessoas vindas do Egito e da Turquia, de diferentes nacionalidades.

Ao país já chegaram também 244 pessoas resgatadas no Mediterrâneo nos últimos anos.

"Portugal foi o 6.º país europeu que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação da UE, recebendo 1 550 refugiados vindos da Grécia (1.190) e Itália (360) entre dezembro de 2015 e abril de 2018 - os quais foram acolhidos por 97 municípios", refere a nota do executivo.

O documento refere ainda que "ao abrigo do acordo bilateral entre Portugal e a Grécia chegaram já ao país 57 beneficiários/requerentes de proteção internacional", assim como 142 requerentes de asilo no âmbito do acordo entre a EU e a Turquia, entre junho de 2016 e dezembro de 2017.