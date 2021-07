 Portugal é o segundo país da UE com mais novos casos diários

JN/Agências Hoje às 16:10 Facebook

Portugal é o segundo país da União Europeia com mais novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes na última semana e o vigésimo no mundo, segundo os dados do 'site' estatístico Our World in Data.

O país apresenta uma média de 203 novos casos por dia na última semana, só superada pelos números de Chipre, com uma média de 520 novos casos.

A seguir a Portugal neste indicador surge Espanha (157), Luxemburgo (98), Irlanda (88), Grécia (69) e Dinamarca (58). Os países da União com menos novos casos encontram-se mais a leste: Roménia e Polónia, com uma média de dois novos casos diários, Hungria e Eslováquia (quatro novos casos), Alemanha (seis casos) e Áustria (sete casos).

Embora não esteja na União Europeia, o Reino Unido surge entre os países do continente europeu com os números mais elevados e uma média de novos casos a sete dias de 360.

A média de novos casos nos últimos sete dias na União Europeia situa-se em 39 e no mundo em 49.

Entre os países do resto do mundo com mais de um milhão de habitantes, Portugal surge no vigésimo lugar numa lista encabeçada pela Mongólia (666 novos casos diários), Namíbia (618), Colômbia (538) e Chipre.

Quanto a novas mortes nos últimos sete dias, na União Europeia apenas a Roménia (5,01), Letónia (1,89) e Bulgária (1,17) estão acima de 01.

Portugal está com uma média de 0,39 novas mortes a sete dias, abaixo da média de 0,6 da União Europeia.

No resto do mundo, Paraguai (16,6 novas mortes diárias), Namíbia (14), Colômbia (11,8), Argentina (10,54) são os países com mais de um milhão de habitantes em pior situação.

Em termos de vacinação, em números atualizados no domingo no Our World in Data, Portugal tem 37,5 por cento da população completamente vacinada, um pouco acima da média de 34,8% da União Europeia.

Quanto a doses diárias de vacina administradas por 100 habitantes, Portugal é o que apresenta média maior da UE, com 1,75 doses.

Dentro da União, é em Portugal que se encontra maior prevalência da variante Delta do SARS-CoV-2 entre as amostras geneticamente sequenciadas - 73,8% -, uma percentagem que no Reino Unido se eleva a 97,53%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.117 pessoas e foram registados 890.571 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.