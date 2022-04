Presidente da Bulgária recebe chaves de uma "cidade que gosta de trabalhar"

Hermana Cruz Hoje às 13:42 Facebook

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, iniciou, esta terça-feira, uma visita oficial a Portugal, recebendo as chaves da cidade do Porto, "uma cidade que gosta de trabalhar", conforme sintetizou o autarca Rui Moreira.

Foi no Porto que o presidente da Bulgária, Rumen Radev, iniciou, esta terça-feira, uma visita oficial a Portugal, que se vai prolongar por dois dias. "Uma cidade que gosta de trabalhar e que gosta de viver, que é séria e profissional mas não tem medo de se divertir", enfatizou o autarca Rui Moreira, ao receber Rumen Radev no salão nobre dos Paços dos Concelho, junto com o chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa.

"Creio que terá ocasião de verificar como o Porto está dinâmico. Como está pujante e otimista na forma de encarar o presidente e o futuro", referiu o presidente da Autarquia, Rui Moreira, ao entregar a Rumen Radev as Chaves da Cidade. "A partir de hoje, o Porto também é a casa do presidente da Bulgária", vincou ainda Rui Moreira, enquanto Radev fez questão de mostrar saber que foi no Porto que nasceu o nome de Portugal.

Numa cerimónia protocolar, depois de terem sido prestadas honras militares com revista e desfile da Guarda de Honra na Avenida dos Aliados, Rui Moreira destacou os "inúmeros traços comuns entre as sociedades portuguesa e búlgara". "Ambos os países viveram, no seu passado recente, sob regimes totalitários que naturalmente deterioraram as condições de vida das suas populações e diminuíram as suas capacidades críticas", começou por destacar o autarca portuense.

Rui Moreira apontou ainda o facto de os dois países pertencerem à União Europeia, a "vivência democrática" dos dois países e as preocupações em termos de diminuição da taxa de natalidade. "Concordará comigo que este deve ser um tema que ambos os governos devem abordar com grande seriedade e preocupação", referiu Rui Moreira. E o presidente búlgaro concordou, sublinhando ainda o facto de "os dois povos partilharem a mesma visão".

Depois da cerimónia na Câmara do Porto, presidida pelo presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, Rumen Radev visita a Casa de Serralves, onde, depois da fotografia oficial e da apresentação das delegações búlgara e portuguesa, se vai encontrar com o chefe de Estado português e onde darão juntos uma conferência de imprensa.

A visita prevê ainda um Jantar Oficial, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa em honra do homólogo búlgaro, no Palácio da Bolsa. Quarta-feira, Rumen Radev estará em Lisboa, onde irá visitar o Instituto Universitário Militar, pelas 11.50 horas.