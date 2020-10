 PSD dá liberdade de voto no projeto de referendo à eutanásia

JN/Agências Hoje às 21:49 Facebook

A Comissão Política Nacional do PSD decidiu, esta segunda-feira, dar liberdade de voto aos deputados no projeto de resolução que pede um referendo à eutanásia e que será votado na sexta-feira.

De acordo com a mesma fonte, o assunto foi debatido na reunião desta noite da Comissão Política Nacional e "ninguém se opôs" à decisão de dar liberdade de voto à bancada social-democrata.

O assunto já tinha sido discutido na reunião de quinta-feira da Comissão Permanente, o núcleo duro da direção, e a Rádio Renascença avançou que seria essa a intenção do presidente do partido, Rui Rio, hoje confirmada na reunião da direção alargada.

De acordo com o regulamento interno da bancada do PSD, atualizado este ano, cabe à Comissão Política Nacional definir o sentido voto em iniciativas de referendo, ouvido o Grupo Parlamentar.

O tema será abordado numa reunião do grupo parlamentar do PSD, na quinta-feira de manhã, horas antes de o projeto de resolução, com base numa iniciativa de cidadãos, ser debatido em plenário.