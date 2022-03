Ribau Esteves anuncia na segunda-feira que é candidato à liderança do PSD

Hermana Cruz Hoje às 15:07 Facebook

O presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, vai anunciar, na segunda-feira, se avança como candidato à liderança do PSD contra Luís Montenegro.

Foi o próprio, através de um comunicado de Imprensa que revelou, esta quinta-feira, que já chegou a uma decisão. José Ribau Esteves, que admitiu estar a ser pressionado para concorrer à liderança do PSD, vai anunciar na segunda-feira que avança contra o já assumido candidato Luís Montenegro.

A decisão do presidente da Câmara de Aveiro será divulgada numa declaração pública sobre a sua "participação no futuro do PSD", a ter lugar pelas 11.30 horas, na sede da Secção de Aveiro do PSD.

Recorde-se que, na segunda-feira, Luís Montenegro já assumiu que vai voltar a concorrer à liderança do PSD, depois de ter perdido para Rui Rio as únicas diretas com segunda volta no partido.

No entanto, o eurodeputado Paulo Rangel, outro ex-rival do atual presidente do partido, Rui Rio, afastou-se da corrida.

No campo oposto, o ex-ministro Jorge Moreira da Silva admite estar a ponderar, enquanto o ex-líder da JSD, Pedro Rodrigues, promete anunciar a sua decisão nas próximas duas semanas. Por sua vez, o adversário de Rio e Montenegro, o autarca Miguel Pinto Luz, permanece em silêncio.