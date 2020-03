Rio diz que encerramento de fronteiras com Espanha "é muito urgente"

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

O presidente do PSD defendeu este domingo que o encerramento de fronteiras com Espanha "é muito urgente", e reiterou "todo o apoio ao Governo" para aumentar medidas de combate à pandemia, incluindo declarar o estado de emergência.

Numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, Rio repete aquele que tem sido o princípio que defende em relação à forma de lidar com o novo coronavírus, que já infetou 245 pessoas em Portugal: "Mais vale prevenir do que remediar".

"O Governo continua a ter todo o nosso apoio, e mesmo incentivo, para escalar as medidas de combate ao Covid-19, incluindo a declaração do estado de emergência; sendo que o encerramento das fronteiras com a Espanha me parece muito urgente. Mais vale prevenir do que remediar", lê-se na publicação.

Esta segunda-feira, os ministros da Administração Interna de Portugal e Espanha vão estar reunidos para definir novas regras para as fronteiras entre os dois países. A passagem de pessoas para efeitos de turismo e lazer ficará restrita e apenas será autorizada a circulação de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços. O anúncio foi feito este domingo pelo primeiro-ministro, António Costa.