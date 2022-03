0,16 reações por mil vacinas administradas nos 5-11 anos

Joana Amorim Hoje às 17:24 Facebook

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) recebeu, até ao final de fevereiro, 80 notificações de casos de reação adversa num universo de 494 mil crianças dos 5 aos 11 anos vacinadas contra a covid. Numa média de 0,16 reações por mil vacinas administradas. Daquele total, 39 foram notificados como graves, dos quais duas miocardites "que evoluíram favoravelmente para cura".

Na faixa seguinte, dos 12-17 anos, com 1,145 milhões de vacinas administradas no período em análise, foram notificadas 213 reações, quase metade graves, a maioria "casos de síncope ou pré-síncope, reações de tipo alérgico". Daquele total, o Infarmed dá nota de 15 casos notificados como mio/pericardite, com "evolução positiva e sem sequelas". No mesmo documento, voltam a sublinhar que "a miocardite e pericardite são doenças inflamatórias de etiologia variada, normalmente associadas, sobretudo nesta faixa etária, a infeções virais".

Uma reação por mil

Analisando o total de vacinas administradas em Portugal até ao mês passado - 23,5 milhões -, "verifica-se que as reações adversas às vacinas contra a covid são pouco frequentes, com cerca de um caso por mil inoculações, um valor estável ao longo do tempo", referem no relatório divulgado esta quarta-feira.

Do total de reações notificadas, 7285 foram classificadas como graves, com o registo de 127 óbitos. Com "os casos de morte a ocorreram num grupo de indivíduos com uma mediana de idades de 77 anos". Sendo que cerca de 85% dos casos notificados como graves "dizem respeito a incapacidade temporária", nomeadamente absentismo laboral.