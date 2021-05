1.° de Maio em Lisboa com mais gente do que há um ano, mas a cumprir regras

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo segundo ano consecutivo em pandemia, a CGTP assinala o Dia do Trabalhador nas ruas de Lisboa. Pela segunda vez há marcas no chão, de modo a garantir o distanciamento social. Os manifestantes estenderam-se por duas das três áreas relvadas da Alameda. Tal como no ano passado, todos usam máscara.

"Lutar pelos direitos, combater a exploração!", lê-se no palco montado pela central sindical. De um lado e de outro há bandeiras de várias cores, agitadas pelo vento frio - já pouco comum nesta altura do ano, mas que se fez sentir na capital.

Minutos antes da chegada dos dois desfiles de trabalhadores que desembocaram na Alameda, ouviram-se pela primeira vez os altifalantes: "Há umas bandeirinhas no chão a assinalar os locais a ocupar. Pedimos que respeitem o distanciamento".

Logo depois, ao som de tambores e bombos, e enquanto as colunas de som faziam ecoar palavras de ordem, os manifestantes foram-se posicionando. Tanto quanto o JN conseguiu observar, os manifestantes tinham todos a máscara colocada. As raras exceções eram alguns curiosos que iam percorrendo as duas margens da Avenida.

Em 2020, a concentração ocupou as três áreas relvadas do local. Este ano, há gente em apenas duas, mas fonte da PSP confirmou ao JN que está presente mais gente do que há um ano. No entanto, de acordo com a mesma fonte, as regras sanitárias estão a ser cumpridas.

No altifalante que animou a tarde antes do discurso da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, lembrava-se que muitos trabalhadores nunca pararam de trabalhar durante a pandemia, nem entraram em confinamento. "Por isso não fechámos as portas e continuámos a garantir direitos".