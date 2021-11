"10 milhões de estrelas": Cáritas põe à venda velas para ajudar pobres

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:08 Facebook

A Cáritas assinala o Dia Mundial dos Pobres com o lançamento da Operação "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz". Trata-se de uma campanha anual que arranca este domingo a nível nacional. É através da compra de uma "vela estrela" de cor branca, ou vermelha, de dois euros que todos os portugueses podem contribuir para angariar dinheiro para causas sociais em Portugal e noutros países lusófonos.

A Cáritas Portuguesa convida à compra de velas de dois euros junto das 20 Cáritas Diocesanas, nas paróquias aderentes, nos supermercados Pingo Doce ou mesmo online no site da Cáritas. Com esta operação, intitulada "10 milhões de estrelas - Um Gesto pela Paz", pretende-se ajudar causas de dimensão social, da rede nacional Cáritas e também aplicar os fundos em projetos que vão procurar dar resposta ao impacto das alterações climáticas no bem-estar e sobrevivência das populações mais vulneráveis, nos países lusófonos (a que a organização dedica 35% dos fundos).

No âmbito desta campanha, a rede nacional Cáritas está também a implementar o projeto "Cáritas na Escola". Esta é uma iniciativa, em parceria com o Secretariado Nacional de Educação Cristã, que convida a comunidade educativa à realização de atividades que consciencializam os alunos (do 1.º ciclo ao secundário) para a defesa da dignidade humana e para a promoção da paz.

18 mil pessoas apoiadas

Entre maio de 2020 e outubro de 2021, a Cáritas Portuguesa apoiou, através do programa "Inverter a curva da pobreza em Portugal", mais de 18 mil pessoas (6 610 famílias, das quais 3 042 novas famílias) com dificuldades diretamente resultantes da covid-19, um número que acresce aos pedidos recebidos pela rede nacional Cáritas num contexto anterior ao da pandemia.

Apesar das necessidades ao nível alimentar, à Cáritas chegam cada vez mais pedidos de ajuda financeira , destacando-se o apoio ao pagamento de despesas relacionadas com a habitação (61% dos pedidos foram para apoio à renda), de despesas relacionadas com a saúde (15%) e ao pagamento de despesas relacionadas com a eletricidade (13%).

A Operação "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz" nasceu em França, primeiro numa única diocese, em 1984, com dois objetivos muito simples: sensibilizar para os valores da paz como vivência cristã do Natal e a ajuda financeira para uma causa concreta num país em dificuldades. Em 2002, transformou-se numa campanha europeia.

Em 2003, a campanha surge em Portugal e, desde essa altura, apoiou já diversos projetos através da ação da rede nacional Cáritas, mas, também 15 projetos de emergência internacional e 3 de emergência nacional.