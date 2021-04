100 mil famílias recebem vouchers para obras e aquecimento

Carla Sofia Luz Hoje às 10:12 Facebook

Cem mil agregados carenciados recebem cheque do Estado para trocar por obras nas casas ou aquecedores. Intervenções têm financiamento a 100%.

As famílias carenciadas poderão candidatar-se, a partir de julho, à atribuição de vouchers do Estado para usar na realização de obras nas casas ou na compra de equipamentos com maior eficiência energética. O Governo prepara uma bolsa de empresas que prestarão os serviços em troca do pagamento por voucher. Ao todo, serão beneficiados cem mil agregados com dificuldades económicas e que vivem em situação de pobreza energética.

Em Portugal, cerca de 23,8% das famílias não conseguem manter as casas quentes. Essa incapacidade está muito acima da média europeia, que ronda os 9,4%. Embora o programa ainda esteja a ser desenhado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, estima que os beneficiários dos 100 mil vouchers, financiados pelos milhões da bazuca, sairão desse grupo de clientes com carências económicas. Ainda está a ser definido o valor máximo que cada agregado poderá receber.