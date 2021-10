11% dos candidatos ao Superior já estavam matriculados

Joana Amorim Hoje às 09:10 Facebook

As distorções criadas pela pandemia nas avaliações para ingresso no Ensino Superior, com subidas significativas de médias, fizeram com que, neste ano, se registasse o maior número absoluto de candidatos dos últimos dez anos que já estavam matriculados numa instituição.

Dos 64 363 que concorreram à 1.ª fase, 11,2%(7207) estavam matriculados. Uma subida de 36% face ao ano anterior.