11 mil jovens portugueses candidatam-se a viagens grátis de comboio pela Europa

Cerca de 11 mil jovens portugueses, entre os 18 e os 20 anos, candidataram-se para viajar gratuitamente de comboio pela Europa, durante 30 dias. A procura pela iniciativa Discover EU é quase dez vezes superior à oferta destinada a Portugal (estão disponíveis 1202 bilhetes).

O prazo para as candidaturas do programa da Comissão Europeia, criado em 2018, terminou esta terça-feira às 12 horas. Não foi só Portugal a contribuir para a elevada procura do Discover EU. No total, foram registadas cerca de 330 mil submissões de jovens de todos os Estados-membros da União Europeia (UE), adiantou Luís Alves, diretor da Agência Nacional Erasmus+Juventude em Ação.

No caso português, há quase dez vezes mais candidaturas (cerca de 11 mil) do que a oferta destinada ao país (1202 bilhetes). Para toda a UE, há somente 60 mil passes ferroviários disponíveis, face ao interesse de mais de 300 mil jovens. Os selecionados vão ser conhecidos a 6 de janeiro do próximo ano.

Todos os jovens, cidadãos da UE, nascidos entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003 puderam candidatar-se ao programa da Comissão Europeia, que assinala o Ano Europeu da Juventude em 2022. As viagens vão ser feitas entre março de 2022 e fevereiro de 2023 nos vários países da União Europeia.

No formulário, além de responder a diversas questões sobre a UE, os candidatos podiam escolher se queriam viajar em grupo ou sozinhos. Nos anos anteriores, 70% dos jovens portugueses preferiu percorrer a Europa acompanhado.

A iniciativa esteve interrompida durante os últimos dois anos, devido à pandemia, tendo o processo de candidaturas sido retomado ainda este ano.

Nas edições passadas do Discover EU, de acordo com Luís Alves, um quarto dos jovens portugueses viajaram pela primeira vez para fora do país, um terço viajou pela primeira vez sem os pais e 80% afirmou que o programa melhorou as suas apetências linguísticas.