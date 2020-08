110 milhões para aumentar respostas sociais a idosos

Joana Amorim Hoje às 08:17 Facebook

Depois de sair terça-feira em defesa da ministra da Solidariedade, frisando que a "preocupação com os lares está presente desde o primeiro minuto", António Costa apresenta esta quarta-feira, em Lisboa, um "Compromisso de parceria para reforço excecional dos serviços sociais e de saúde".

Para o efeito, chamou todos os representantes do setor social. Entre as medidas a anunciar está o programa PARES 3.0, com uma dotação de 110 milhões de euros para obras de construção ou requalificação de equipamento sociais, nomeadamente lares.

Inscrito no Programa de Estabilização Económica e Social, apresentado no final de maio em Conselho de Ministro, o PARES 3.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais é financiado com verbas provenientes dos lucros da exploração dos jogos sociais. Nesta nova edição, aposta na requalificação ou construção de estruturas residenciais para pessoas idosas, mas também para jovens, num valor já anunciado de 110 milhões.