117 municípios aderem à Hora do Planeta em Portugal

A Assembleia e a Presidência da República, tal como 117 municípios, 22 empresas e 34 outras organizações públicas e privadas em Portugal, vão desligar as luzes dos seus edifícios esta noite como participação na Hora do Planeta, celebrada anualmente no dia 26 de março.

A "Hora do Planeta" é uma iniciativa promovida pela organização não-governamental WWF ("World Wide Fund for Nature, o Fundo Mundial para a Vida Selvagem, em português de 2022) este ano dedicada ao tema "Restauro da Natureza" e "Liga-te ao Planeta". Desde que foi implementada em 2007, a "Hora do Planeta" une 192 países e milhões de pessoas em todo o mundo num compromisso com o planeta.

As luzes são desligadas durante uma hora entre as 20.30 e as 21.30 horas.

"Este ano, mais do que nunca, a união faz a força. A Natureza precisa da nossa ação. Move-te pela natureza e traz à luz a importância de a protegermos e restaurarmos", lê-se no site da ONG https://horadoplaneta.pt.

Além da Assembleia da República, os Palácios de Belém e a da Cidadela de Cascais vão assinalar também a "Hora do Planeta". No site da Presidência, Belém justifica este gesto com "o seu compromisso na luta contra o aquecimento global e as alterações climáticas."

Uma nota do Parlamento enviada à comunicação social diz que "trata-se de um ato simbólico que manifesta o empenho do Parlamento português relativamente às questões ambientais".

A iniciativa conta com o apoio de várias empresas, tendo como principais parceiros a Fundação Vodafone, a P&G, a Dove e o El Corte Inglès. O número de municípios portugueses que participaram neste evento em 2021 foi 135.