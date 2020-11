120 mil cheques-dentista por usar

Erika Nunes Hoje às 11:39 Facebook

Validade para os tratamentos dos 7, 10 e 13 anos alargada até ao final do ano devido às dificuldades da pandemia.

A taxa de utilização dos cheques-dentista, até 27 de outubro, era de apenas 70,38%, menos 13,83 pontos percentuais do que no período homólogo do ano passado. As dificuldades de marcação de consultas devido à pandemia levaram a Direção Geral de Saúde (DGS) a prolongar a validade dos vales dos 7, 10 e 13 anos, que terminava sábado (31 de outubro), até ao final deste ano.

De acordo com a DGS, este ano, foram emitidos 403 790 cheques-dentista, porém, até aos últimos dias de outubro, estavam por utilizar 119 602. Mas como os dentistas estiveram impedidos de trabalhar durante dois meses, "se analisarmos o número de meses trabalhados (8 meses), a taxa de utilização este ano é superior (70,38%) face ao ano anterior (68,47%)".