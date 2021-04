125 casos positivos em 110 mil testes feitos nas escolas numa semana

Alexandra Inácio Hoje às 18:40 Facebook

Na semana passada, entre mais de 110 mil testes à covid-19 feitos entre professores e funcionários detetaram-se 125 casos positivos.

A taxa de positividade é de 0,1% "demonstrando como as escolas se têm afiançado como lugares seguros", frisa o Ministério da Educação numa nota emitida esta segunda-feira

Além dos professores e funcionários dos 2.º e 3.º ciclos, de escolas públicas e privadas, que regressaram às aulas presenciais dia 5, na semana passada também foram testados os profissionais do 1.º ciclo e Pré-Escolar (que regressaram a 15 de março) que lecionam em concelhos com uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Nesses concelhos a taxa de positividade também foi de 0,1%, garante o Ministério da Educação (ME).

Na semana passada, recorde-se, o primeiro-ministro manifestou-se preocupado com a velocidade da transmissão das infeções nas escolas devido ao domínio da variante britânica. Nas primeiras duas semanas de aulas presenciais foram detetados 47 surtos.

Na próxima semana, está prevista a continuidade da testagem massiva com o regresso às escolas dos alunos do ensino Secundário. O ministério garante que além desse programa são feitos os testes regulares quando são detetados casos de infeção para se tentar identificar e quebrar "cadeias de transmissão, dentro e fora dos portões das escolas".