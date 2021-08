128 docentes contratados com mais de 60 anos

Alexandra Inácio Hoje às 09:02 Facebook

Há grupos de recrutamento com poucos professores. Fenprof estima dificuldades em fazer substituições em História, Geografia ou Inglês.

Entre os 6581 professores recrutados na contratação inicial, 128 têm mais de 60 anos; 1110 têm mais de 50 e 86 menos de 30. O envelhecimento da classe faz-se sentir entre os contratados, mas há também colocados em horário anual e completo sem tempo de serviço - "um sinal da escassez de docentes em determinados grupos e regiões", defende Vítor Godinho, da Federação Nacional de Professores. Nos 35 grupos de recrutamento, 17 têm menos de 600 docentes por colocar. As escolas vão ter muitas dificuldades em fazer substituições a Informática, História, Geografia, Filosofia, Inglês ou Francês, alerta, tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos.

O contratado mais velho é uma professora de 70 anos, no 1.º ciclo. O mais novo é uma docente de Geografia, de 23 anos, que terminou o curso e foi contratada para um horário anual e completo com zero dias de serviço no agrupamento de Sines.