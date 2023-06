140 pedidos feitos online fora da Europa para filhos serem portugueses

Cidadãos nacionais a residir fora da Europa podem desde março de 2022 fazer registo de nascimento através da internet.

Num ano, foram efetuados 140 pedidos de registo online de nascimento e de atribuição da nacionalidade portuguesa a filhos de nacionais que estão a residir em países fora da Europa. Desde 1 de março do ano passado que o serviço via internet está disponível para um total de 58 países. Desta forma, os portugueses residentes no estrangeiro não precisam de se deslocar a um consulado para registar os filhos até um ano e pedir a nacionalidade portuguesa.

Os dados revelados pelo Ministério da Justiça (MJ) apontam que os países de residência dos portugueses, que registaram os filhos através da internet são "Angola, Austrália, Brasil, Cabo Verde, Canadá, China (Macau), EUA, Moçambique, Nova Zelândia e África do Sul". Entre 1 de março de 2022 e 1 de março deste ano, o total de registos online de nascimento e de solicitações de nacionalidade portuguesa foi de 140, através do Portal da Justiça.