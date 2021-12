15 quedas de árvores e 15 inundações no Norte e Centro

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O mau tempo provocou esta terça-feira 15 quedas de árvores e 15 inundações, durante a tarde, nos distritos de Aveiro, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Viseu, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Foram ainda registadas seis "quedas de estruturas", disse à agência Lusa fonte oficial da Proteção Civil, que fez um ponto de situação das ocorrências provocadas pelo mau tempo em Portugal continental esta terça-feira, até cerca das 18.50 horas.

Todas as estradas do país estavam à mesma hora transitáveis, uma vez que as quedas de árvores e inundações provocaram impedimentos "momentâneos" e foram resolvidas num "curto espaço de tempo", disse a mesma fonte.

Os únicos danos a registar eram dois carros que estavam estacionados e em cima dos quais caiu uma árvore, segundo a fonte da Proteção Civil, que não soube precisar o local desta ocorrência.

Cinco distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e agitação marítima, dois só por causa da precipitação e outros dois atendendo à queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real estiveram sob aviso amarelo devido à previsão de chuva entre as 12 horas e as 18 horas de hoje e Viseu, Coimbra e Aveiro estão ainda sob aviso amarelo até às 20 horas.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros, entre as 21 horas de hoje e as 3 horas de quarta-feira.

Os avisos relativos à agitação marítima vão passar a laranja nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga e estender-se a Setúbal, Lisboa e Leiria entre as 00:00 de quarta-feira e as 12 horas de quinta-feira.

O IPMA emitiu também para hoje e para os distritos da Guarda e Castelo Branco um aviso amarelo devido à queda de neve com acumulação no solo acima de 1.300/1.400 metros de altitude (aguaceiros de neve acima de 1000/1200 metros de altitude) entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de quarta-feira.

Também Vila Real vai estar sob aviso amarelo entre as 0 horas e as 9 horas de quarta-feira devido à queda de neve.

O aviso laranja é o terceiro numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Portugal continental está afetado, desde hoje, pelos efeitos colaterais da passagem da depressão Barra, segundo o IPMA.

Embora a depressão não tenha impactos diretos sobre o continente, a superfície frontal fria que a ela está associada aproximou-se desde hoje e irá atravessar todo o território até ao fim da manhã de quarta-feira, explicou na segunda-feira à Lusa a meteorologista do IPMA, Maria João Frada.

"A depressão Barra é uma depressão muito pouco cavada, é uma depressão alta no seu centro que está no Atlântico Norte bem a noroeste dos Açores e vai deslocar-se de leste para nordeste em direção às ilhas britânicas. Ela não influencia diretamente o estado do tempo em Portugal continental, mas há alguns efeitos colaterais", disse.