163 novos casos de Covid-19 em Portugal. Morreram mais 25 pessoas

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 24027 nas últimas 24 horas. Há ainda 928 vítimas mortais, um aumento de 25 óbitos em relação aos dados divulgados domingo.

O valor da subida de casos (163) é o mais baixo desde meados de março, correspondendo a um aumento de 0,7%. O número de casos recuperado é de 1357 (1329 no boletim divulgado no domingo). Nestem momento, 5091 pessoas aguardam os resultados dos testes.

A taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal é de 3,9% globalmente e de 13,8% para pessoas com mais de 70 anos. Dos doentes, 86,3% estão em tratamento domiciliário.

Nas últimas 24 horas, existiam 995 pessoas internadas com Covid-19, 176 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos seis do que no dia anterior). A taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos é de 57%.

O Norte do país continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com quase 14500 casos de Covid-19 registados e 536 óbitos. A região Centro tem 3252 casos e 191 mortes e Lisboa e Vale do Tejo tem 5556 casos e 179 vítimais mortais.

Sobre a caraterização dos óbito ocorridos, destaca-se que, até ao momento, as vítimas mais jovens da pandemia se encontram na faixa etária entre os 40 e 49 anos (10 casos). Mais de 600 óbitos registaram-se em casos de infetados com mais 80 anos.

Lisboa, com 1413 casos, é o concelho do país mais atingido pela doença, logo seguido pelo concelho de Vila Nova de Gaia (1263) e o do Porto (1211 casos).