17% dos portugueses têm menos de 501 euros mas risco de pobreza baixou

A taxa de risco de pobreza recuou uma décima no ano passado, afetando 17,2% da população, revelou o Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira. A redução registada em 2018 foi a mais tímida desde há quatro anos seguidos.

Os dados do INE publicados hoje foram obtidos através do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, realizado este ano e que incide sobre os rendimentos do ano passado.

O Instituto explica que a taxa de risco de pobreza correspondia, em 2018, à "proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos anuais por adulto equivalente inferiores a 6014 euros (501 euros por mês) Este limiar corresponde a 60% da mediana (10.023 euros) da distribuição dos rendimentos monetários equivalentes". Ou seja, em risco de pobreza estão as pessoas com um rendimento líquido abaixo de 501 euros mensais.

Sobe para adultos em idade ativa e baixa para idosos e jovens até aos 18 anos

Ao passo que se registou uma diminuição do risco de pobreza nos menores de 18 anos e na população idosa, a taxa referente as adultos em idade ativa subiu: foi de 16,9%, mais 0,2 pontos percentuais que em 2017.

"Apesar da população desempregada continuar a diminuir, o aumento da linha de pobreza relativa em 2018 refletiu-se num novo aumento do risco de pobreza para a população em situação de desemprego: de 45,7% em 2017 para 47,5% em 2018. Por seu turno, em 2018, o risco de pobreza para a população reformada diminuiu, com uma taxa de 15,2%, inferior em 0,5 p.p. [pontos percentuais] em relação a 2017 (15,7%)", escreve o instituto, adiantando que o risco de pobreza se reduziu sobretudo para as famílias sem crianças e aumentou para os agregados com crianças.

Quanto à avaliação por género, o risco de pobreza desceu entre as mulheres e manteve-se igual no caso dos homens.

Por regiões, e tal como aconteceu no ano anterior, a Área Metropolitana de Lisboa é a única que tem uma taxa de de risco de pobreza inferior à média nacional (13,3% contra 17,2%). É nos arquipélagos dos Açores e Madeira, sobretudo no primeiro (mais de um terço), que a taxa é maior.