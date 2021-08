Rogério Matos Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Das 169 denúncias de sobrevoos em locais públicos, só 62 resultaram em inquéritos e pilotos foram identificados.

As coimas por desrespeito do regulamento para uso dos drones renderam ao Estado 17 450 euros entre 2017 e 2020. Deste valor, 60% entraram nos cofres do Estado, 10% foram para as forças de segurança e 30% para a Autoridade Nacional de Aviação Civil, responsável pelos processos de contraordenação.