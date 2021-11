18 mortes por covid-19 em Portugal

JN Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1475 casos e 18 mortes de covid-19. Há mais 31 internados nos hospitais.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira contabiliza mais 1475 doentes com covid-19, o que eleva para 1.123.758 o número total de casos confirmados desde março de 2020. De recordar que, há uma semana, a 15 de novembro, tinham sido contabilizados 974 casos: menos 501 do que hoje.

Desde o início da pandemia morreram 18.339 pessoas e 1.059.660 recuperaram da doença, 658 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para 45.759: mais 799 do que ontem.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira dá conta de mais 31 infetados a precisar de assistência hospitalar, num total de 628, número que não era tão elevado desde o dia 7 de setembro. Desses, 93 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Uma vez mais, é a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) a contabilizar a maior parte dos infetados, 497, seguindo-se o Norte, com 470, o Algarve com 176, o Centro com 159, o Alentejo com 108, a Madeira com 62 e os Açores com 3. Oito das dezoito mortes foram reportadas na região de LVT, havendo ainda quatro no Centro, duas no Norte, duas no Algarve e outras duas na Madeira.

Incidência e R(t) a crescer

O R(t) - rácio de transmissibilidade - voltou a aumentar no continente face a sexta-feira, estando agora em 1,20. A nível nacional, o valor subiu para o 1,19. Também a subir está a taxa de incidência da doença: 228,9 em termos nacionais e 228,8 no continente.