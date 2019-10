190 milhões voltam a escapar. Prémio mantém-se na terça-feira

Hoje às 21:23, atualizado às 21:31 Facebook

Voltou a não haver totalistas no concurso do Euromilhões desta sexta-feira, pelo que o jackpot se mantém nos 190 milhões de euros, no próximo sorteio.

Em Portugal, houve oito segundos prémios, no valor de mais de 2 milhões e 500 mil euros.

A chave vencedora é composta pelos números 6, 9, 35, 41 e 44 e pelas estrelas 6 e 9.

Valor máximo continua até terça-feira

O jackpot de 190 milhões de euros é o valor máximo permitido para o primeiro prémio do jogo. Segundo as regras em vigor, quando o jackpot atinge esse marco, o montante permanece igual por mais quatro concursos, neste caso, até terça-feira da próxima semana. Não havendo totalistas, "o montante acumulado é distribuído na categoria de prémios seguintes em que se verifiquem premiados até ao quinto sorteio consecutivo".