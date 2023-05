20% da área florestal sem registo ou com dono desconhecido

Marisa Silva Hoje às 22:43 Facebook

Dado consta no estudo da OCDE sobre fogos e alterações climáticas. Lei do cadastro deve ser aprovada em breve.

Cerca de 20% da área florestal portuguesa não tem dono ou o proprietário é desconhecido. E essa falta de registo pode limitar a eficácia das medidas para reduzir o risco de incêndio extremo. O alerta é deixado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num estudo sobre fogos florestais no contexto das alterações climáticas que, ontem, foi apresentado na 8. ª conferência internacional de incêndios florestais.

A ministra da Coesão Territorial reconheceu que, em algumas partes do país, ainda não se sabe quem é o dono das terras. Ainda assim, Ana Abrunhosa recordou que os balcões BUPi existentes nos municípios já estão a fazer um trabalho de registo das propriedades. E garantiu que a lei do cadastro, que esteve em consulta pública e que trará "alterações significativas" na simplificação do cadastro, "está a ser ultimada". Deverá ser aprovada "em breve". O objetivo é ter todo o país cadastrado até 2026.