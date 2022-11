200 mil jovens de 120 países inscritos na Jornada Mundial da Juventude

Maria Dinis Hoje às 17:44 Facebook

Já estão inscritos mais de 200 mil jovens na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Depois de Portugal, Espanha é o país europeu com maior número de inscritos, quando passa um mês sobre o Papa Francisco se ter inscrito como primeiro peregrino no encontro que irá decorrer de 1 a 6 de agosto de 2023, em Lisboa.

De entre os mais de 120 países com peregrinos inscritos, da Europa a organização da JMJ realça ainda a inscrição de peregrinos polacos e italianos. Do continente africano destacam-se Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que historicamente partilham uma maior ligação a Portugal. Já da América sobressaem as inscrições de jovens provenientes dos EUA, Brasil, México e Equador.

