2023 vai ter cinco fins de semana grandes e pelo menos quatro pontes

Os portugueses vão poder usufruir, em 2023, de cinco fins de semana prolongados e de, pelo menos, quatro possibilidades de ponte (cinco, contando com o Carnaval, que não é feriado obrigatório).

Os meses com mais dias de descanso no próximo ano serão abril e dezembro: abril terá dois fins de semana grandes e uma ponte - à conta da Páscoa, 25 de Abril e 1 de Maio -, ao passo que dezembro terá três fins de semana prolongados. Mas há más notícias para as cidades que, como o Porto, celebram o São João, que calha a um sábado.