2,2 milhões de portugueses vacinados contra a covid-19

JN Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais 138 mil pessoas concluíram a toma do medicamento na semana passada, sendo o total de população completamente imunizada de 8%. Valor sobe para 81% entre maiores de 65 anos.

Na semana passada, mais 207404 portugueses receberam a vacina contra a covid-19, dos quais 137844 completaram a segunda toma, que termina o programa de imunização.

Segundo o relatório de vacinação, da Direção-Geral de Saúde (DGS), 2225338 portugueses já foram vacinados com pelo menos uma dose (22%), tendo 827839 a segunda dose (8%).

De acordo com a distribuição etária, 93% dos maiores de 80 anos já receberam a vacina e, destes, 76% receberam ambas as doses previstas. Pouco mais de metade (53%) dos maiores de 65 anos receberam imunização e 5% já tomaram a segunda dose. Portanto, 81% dos maiores de 65 anos já tomaram duas doses da vacina.

Entre os 50 e os 64 anos, 369790 cidadãos (17%) foram chamados a levar a vacina e 86455 (4%) completaram a imunização. Os mais novos também já representam uma fatia interessante dos vacinados: 11% dos 25 aos 49 anos, dos quais 4% já com duas doses. Nos grupos até aos 17 anos, os valores são residuais (1345 vacinados, 220 com duas) e, dos 18 aos 24 anos, também: 27949 protegidos, 11589 com duas doses).

A nível regional, por motivos demográficos, é no Alentejo que há maior percentagem da população que iniciou a vacinação (28%) ou completou o programa (12%), o que equivale a 183943 inoculados. Contudo, foi na área da região de Lisboa e Vale do Tejo que mais vacinas foram administradas: 1.020.507 (21%), dos quais 7% receberam todas as doses. No Norte, foram vacinadas mais 110 mil pessoas na semana passada, tendo chegado a vacina a 20% da população (987.632 pessoas). Só 7% receberam as duas doses nesta região.

PUB

A DGS adiantou que foram recebidas 3.400.260 doses do medicamento, tendo sido distribuídas 3.039.329 em Portugal Continental.