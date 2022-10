2290 freguesias gastaram 23 milhões de euros com a covid

D.M.F. Hoje às 20:13 Facebook

Governo diz que vai pagar, mas PSD frisa que não há dinheiro no OE para esse fim.

A pedido do Governo, mais de duas mil freguesias reportaram, à Direcção Geral da Administração Local, um total de 23 milhões de euros com despesas no combate à pandemia da covid-19. No entanto, o Governo ainda não pagou.

Firmino Pereira, deputado do PSD, sublinha que "as juntas de freguesias "estiveram na linha da frente na ajuda do combate à pandemia e o seu esforço merece que o Governo cumpra as expectativas criadas de ressarci-las financeiramente".