25 de Abril: Parlamento é ponto crítico em dia com mais polícias na rua

A PSP de Lisboa vai ter na terça-feira um "maior empenho de efetivos" nas ruas da capital, de modo a garantir que, no dia em que se assinala o 49.º aniversário da Revolução dos Cravos, as pessoas conseguem manifestar-se "em segurança".

O momento mais crítico deverá ser durante a manhã em frente à Assembleia da República (AR), onde, às 9 horas, se vão concentrar pelo menos quatro grupos contra e a favor da presença do presidente do Brasil, Lula da Silva, no Parlamento, numa sessão solene de boas-vindas. O edifício está desde esta segunda-feira protegido por grades e estruturas de cimento.

Ao JN, o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Artur Serafim, escusa-se a adiantar quantos polícias vão estar na terça-feira nas ruas de Lisboa, mas reconhece que vai haver um "maior empenho de efetivos", com agentes, em particular da Divisão de Trânsito, "espalhados ao longo de várias artérias". As equipas de patrulha e de intervenção rápida foram também mobilizadas e o Corpo de Intervenção vai estar pronto a intervir se for necessário.