25 jovens levam as preocupações da sua geração a Marcelo

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta segunda-feira, 28 de junho, 25 jovens de norte a sul do país e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A iniciativa é da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e os 25 jovens, segundo o presidente, Tiago Manuel Rego, "representam causas e projetos de intervenção comunitária e inovação social".

"Vão apresentar ao Presidente da República um documento 'Objetivos da Juventude Portuguesa'", disse, revelando que o principal propósito do FNAJ é "alavancar a iniciativa jovem", promover e garantir que os interesses e as preocupações das associados juvenis e dos jovens são ouvidos e são tema de debate, perante os poderes públicos e políticos, "através de uma participação crítica e ativa".

Segundo Tiago Manuel Rego, a FNAJ representa "um universo de mais de 1200 associações juvenis" que englobam mais de 500 mil jovens". No encontro, cada um dos 25 jovens vai apresentar 25 objetivos divididos em 5 áreas prioritárias: Emancipação e Iniciativa Jovem; Educação e Informação; Igualdade e Inclusão Social; Tecnologia, Ecologia e Inclusão Social e Saúde, Cultura e Desporto.

Cátia Camisão, vice-presidente e representante de duas associações juvenis, destaca entre os vários objetivos a solidariedade entre gerações, a vontade de aproximar os jovens da política e a política dos jovens, as questões da escola do futuro, a literacia laboral, obsolescência tecnológica, saúde sexual e dos afetos e a igualdade de género.

A iniciativa da FNAJ surge no ano em que celebram os 25 anos de existência. As medidas serão também apresentadas ao vice-presidente da Assembleia da República, António Filipe, e ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, no mesmo dia.