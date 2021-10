250 milhões de euros para concluir digitalização das escolas

Erika Nunes Hoje às 02:02 Facebook

Proposta de Orçamento do Estado para 2022 acrescenta um quarto de milhão de euros aos 280 milhões executados este ano no âmbito do projeto de transformação digital da educação.

O Governo propõe investir mais 250 milhões de euros, no próximo ano, no programa de digitalização das escolas, iniciado em 2020, e que já este ano teve uma dotação financeira de 280 milhões de euros. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22) admite antecipar alguma dessa despesa para 2021.

Nesta verba não estará incluída a aquisição de computadores para as escolas, já financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). De acordo com o ministro da Educação, a Escola Digital terá 559 milhões de euros de investimento apoiado pelo PRR, dos quais a maioria se destina a computadores.

O restante investimento será aplicado, nomeadamente, nas "competências digitais no trabalho escolar, abrangendo docentes e alunos".