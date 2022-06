26 portugueses inscritos na associação que ajuda a morrer

Entre 2009 e 2020, oito cidadãos nacionais tiveram acesso ao suicídio assistido com o auxílio da Dignitas. Eutanásia volta a ser discutida na quinta-feira no Parlamento.

Há 26 portugueses inscritos na associação suíça Dignitas, condição essencial para terem acesso ao suicídio assistido, embora haja sócios que apenas se identificam com os ideais deste organismo suíço. Entre 2009 e 2020, oito cidadãos nacionais conseguiram ser eutanasiados na Suíça. O tema volta a ser discutido, na quinta-feira, no Parlamento, com quatro projetos de lei (PS, BE, IL e PAN) que procuram legalizar a eutanásia em Portugal. Em cima da mesa, encontra-se, também, um projeto de lei do Chega a propor que a morte medicamente assistida seja referendada. A descriminalização da eutanásia já foi aprovada duas vezes desde 2020. Mas esbarrou no Tribunal Constitucional e na Presidência da República. O tema volta na quinta-feira ao debate parlamentar, novamente debaixo de protesto.

A Federação pela Vida, que lançou um abaixo-assinado, mas só reuniu 1229 assinaturas, já anunciou que estará nas escadarias da Assembleia da República numa manifestação silenciosa, até porque, com a maioria absoluta do PSD, é quase garantido que a eutanásia tenha uma aprovação reforçada e que o pedido de referendo do Chega seja rejeitado. Isto apesar da liberdade de voto, dada nas bancadas socialistas e sociais-democratas.