270 mil passageiros têm direito a indemnização devido a problemas nos voos

Leonardo Pereira Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde o início do ano e até ao momento, cerca de 270 mil passageiros aéreos de Portugal têm direito a receber indemnizações. Estes valores estão relacionados com as perturbações que se registaram devido às greves e às perturbações devido ao aumento do tráfego aéreo.

Segundo dados da AirHelp, uma start-up de apoio aos passageiros nos processos de reclamações, as perturbações nos voos desde o início do ano levaram a que cerca de 270 mil portugueses tenham direito a indemnizações. Em comunicado, a empresa aponta que "estas perturbações são o resultado de greves convocadas por diferentes companhias aéreas, do aumento da procura de voos e do aumento do tráfego aéreo".

Este valor "coloca Portugal no sexto lugar da Europa tendo em conta o número de passageiros que podem reclamar indemnização com sucesso", aponta a start-up ao JN. Portugal está apenas atrás da Alemanha, França, Espanha, Itália e Holanda. O valor nacional é também superior ao dos Estados Unidos da América - 140 mil passageiros.