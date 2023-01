28 novas USF modelo B no primeiro semestre do ano

J. A. Hoje às 13:00 Facebook

O Ministério da Saúde anunciou, nesta manhã de quarta-feira, que até 30 de junho deste ano transitam para Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B um total de 28 unidades, em que a remuneração está associada ao desempenho.

A decisão vai permitir atribuir médico de família a mais 30 mil utentes. Ministério da Saúde anuncia revisão, até 30 de junho, do modelo de pagamento pelo desempenho.

Em comunicado, o gabinete de Manuel Pizarro vinca ser "o maior número desde 2010" e que esta classificação "permitirá atribuir médico de família a mais de 30 mil utentes".

No final do ano passado, em entrevista à SIC, o governante revelara que a maioria destas unidades (17) abriria em Lisboa e Vale do Tejo, onde o número de utentes sem clínico atribuído é mais grave. De acordo com o mesmo comunicado, no ano corrente será também reforçado o número de profissionais que trabalham em USF modelo B, "que deverão ultrapassar a barreira dos oito mil".

A tutela anunciou, ainda, que até ao final do primeiro semestre deste ano "terá também lugar um processo de revisão do modelo de pagamento pelo desempenho em vigor nestas unidades". O número de USF a abrir neste ano foi definido em despacho conjunto assinado pelos ministros das Finanças e da Saúde, nesta quarta-feira publicado em Diário da República.

De acordo com aquele despacho, a medida surge em linha com o Programa do Governo, que "reconhece a necessidade de acelerar a criação de mais USF", com vista a garantir que "cobrem 80% da população até ao final da legislatura". Segundo o Ministério da Saúde, o país conta, atualmente, com 604 USF, 290 das quais modelo A e 314 modelo B, que abrangem 65% dos residentes.