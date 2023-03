30 mil profissionais do SNS sentem-se inseguros no local de trabalho

Cerca de 30 mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) afirmam sentir-se inseguros no local de trabalho, segundo um inquérito do Ministério da Saúde. Este número representa 24% dos profissionais.

"O ano passado resolvemos questionar os profissionais de saúde, com questões relacionadas com a perceção de segurança. Perguntámos se se sentiam seguros no local de trabalho e 24% disseram que não, entre totalmente inseguros e inseguros. 24% são mais de 30 mil profissionais do SNS. Temos de intervir claramente sobre isto", afirma o coordenador do Gabinete de Segurança do Ministério da Saúde, Sérgio Barata.

Segundo o responsável, os registos de violência sobre profissionais de saúde está a aumentar, não conseguindo afirmar se está a haver mais violência ou se esta está a ser mais vezes denunciada.

"A perceção de segurança tem também muito a ver com a comunicação. Nos últimos tempos temos visto algumas notícias de condenações por violência sobre profissionais de saúde. O seu conhecimento tem um efeito de prevenção e é por isso que devemos denunciar e difundir", apela.

Segundo Sérgio Barata, "69% da violência é psicológica, 10% física e 13% entre profissionais. Os utentes são os principais agressores".

Reticências sobre o crime público

O coordenador do Gabinete de Segurança do Ministério da Saúde lembra que só os casos de ofensa à integridade física a um profissional do SNS são considerados crime público, sendo que o mesmo crime numa instituição privada ou social é um crime semi-público e, como tal, sujeito a denúncia às autoridades. Outros crimes como os de injúria são considerados semi-públicos, em ambos os setores.

"O que as ordens profissionais defendem é que haja um crime público específico contra os profissionais de saúde, em qualquer tipo de instituição. Tenho algumas reticências que isso resolva a situação", completa, lembrando que os crimes na saúde são considerados de prevenção e investigação prioritária.

Sérgio Barata esteve esta sexta-feira em Coimbra, no Congresso Internacional de Enfermagem no Trabalho, a realizar na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.