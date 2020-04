300 lares em Portugal têm casos de Covid-19 em utentes e funcionários

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Trezentas estruturas residenciais para idosos em Portugal tiveram casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, quer em utentes quer em funcionários, revelou esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

"Há neste momento cerca de 300 estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPIs) com casos de utentes ou funcionários infetados. Estamos a falar de 12% do universo de ERPIs com casos confirmados", disse o governante na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da pandemia de Covid-19 no país.

António Lacerda Sales revelou, ainda, que "nestas instituições cerca de 65% dos funcionários já foram testados", garantindo que está a ser feito um trabalho para "minimizar a propagação do vírus".

"Como se sabe nestas instituições [o vírus] entra por via de quem tem contactos com o exterior", disse o secretário de Estado da Saúde.

No dia em que pela primeira vez o número de casos recuperados (917) é superior ao número de óbitos (762), António Lacerda Sales deixou uma palavra aos funcionários das estruturas dedicadas a idosos, mas também aos mais velhos.

"As pessoas mais velhas são desde o início uma preocupação acrescida. Temos naturalmente a obrigação de garantir a sua segurança e proteger a sua saúde. Aproveito para agradecer aos muitos funcionários destas instituições pelo trabalho, pela abnegação, dedicação e sentido cívico que têm demonstrado", referiu.