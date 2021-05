32% dos portugueses com uma dose da vacina contra a covid-19

M. A. Hoje às 20:56 Facebook

Numa semana, mais 285.024 cidadãos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Portugal, num total de 3 223 964, o que equivale a 32% da população.

Portugal já recebeu mais de cinco milhões de doses

Com a vacinação completa há 1 437 436 pessoas (14%), o que corresponde a 302.716 doses aplicadas desde o último relatório de vacinação.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a mais vacinada nos dois casos, num total de 642.013 pessoas (95%) com uma toma e 598.852 (89%) com as duas necessárias à imunização.

Destaque ainda para o grupo dos 65 aos 79, que conta com 1 429 900 pessoas (89%) com uma dose e 361.651 (23%) com as duas.

Até agora, Portugal recebeu um total de 5 197 920 doses de vacinas contra a covid-19 e foram administradas 4 686 071.

Região de Lisboa vacinou mais mas Norte lidera

Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se vacinou mais na última semana: 201.197 doses (num total de 1 526 355). Nesta região, 29% da população recebeu uma dose e 13% as duas.

Ainda assim, o Norte lidera o processo, com 1 575 709 vacinas administradas, 198.704 delas desde o último relatório).