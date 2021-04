32 mil profissionais de creches e ATL vacinados este fim de semana

Alexandra Inácio Hoje às 18:12 Facebook

Além dos professores e funcionários das escolas Básicas e Secundárias, este fim de semana vão ser vacinados contra a covid-19 cerca de 32 mil profissionais que asseguram "respostas sociais" como creches, amas ou centros de Atividades de Tempos Livres (ATL).

No total, este fim de semana está previsto serem vacinados entre 180 a 190 mil profissionais. Será o primeiro "exame nacional" ao processo de vacinação em massa.

O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social previa a inoculação de cerca de 60 mil trabalhadores. No entanto, explicou ao JN fonte da "task force" foram retirados a esse universo quem já contraiu o vírus, está grávida ou já foi vacinado.

Também irão ser vacinados os profissionais que incluem as equipas que asseguram o serviço de apoio domiciliário, os profissionais dos centros de dia ou de atividades ocupacionais, educadores e funcionários de Jardins de Infância da rede solidária e ainda trabalhadores de "serviços críticos" do Instituto de Segurança Social, comissões de Proteção de Crianças e Jovens e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

A vacinação dos professores e funcionários das escolas do 2.º, 3.º ciclos e do Ensino Secundário foi adiada uma semana, para este fim de semana, devido à alteração à administração da vacina AstraZeneca, que passou apenas a ser dada a pessoas com mais de 60 anos.