34 mil trabalham e estudam, mas faltam cursos pós-laborais

Joana Amorim Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da quebra registada no primeiro ano de pandemia, número de trabalhadores-estudantes recuperou. Vagas em pós-laboral na 1.ª fase ficam-se por 3,9% do total.

Depois da quebra de 10% registada no primeiro ano letivo em pandemia, o número de trabalhadores-estudantes no Superior recuperou em 2021/22, superando os 34 mil, no valor absoluto mais alto dos últimos sete anos. Mesmo assim, responde por 8% dos alunos inscritos. Sendo que as vagas disponibilizadas pelas instituições no horário pós-laboral se ficam por 3,9% do total. Situação que, dizem universidades e politécnicos, só se resolve com um reforço orçamental. E com mais flexibilidade, da tutela e das empresas.

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior ao JN, em 2021/22 contavam-se 34 398 estudantes que trabalhavam, mais 15% face ao ano anterior.