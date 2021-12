35% dos concelhos não têm farmácias com testes grátis

Carla Sofia Luz e Inês Schreck Hoje às 07:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os distritos do país têm municípios a descoberto. Picos de procura obrigaram a ratear entregas. Pressão sobre testagem dispara antes dos jogos de futebol.

Em 35% dos concelhos de Portugal continental não há farmácias a fazer testes rápidos à covid-19 comparticipados pelo Estado. E nenhum distrito do país tem todos os seus concelhos com, pelo menos, uma farmácia a fazer estes testes, numa altura em que milhares de pessoas estão obrigadas a apresentar um certificado de testagem para aceder a hospitais, lares, discotecas ou grandes eventos públicos.

Desde que entraram em vigor as novas regras de testagem, a procura nas farmácias disparou. As entregas foram rateadas para evitar ruturas de stocks, mas já há armazenistas com as prateleiras vazias e sem data para entregas, referiu ao JN Manuela Pacheco, presidente da Associação de Farmácias de Portugal (AFP). A Associação Nacional de Farmácias (ANF) admite a escassez, mas garante que entre hoje e segunda-feira haverá reabastecimento.