37 concelhos sem qualquer estação de 5G entre os quais Monchique e Pedrógão Grande

Trinta e sete concelhos em Portugal ainda não têm qualquer estação base 5G, onde se incluem Monchique e Pedrógão Grande, enquanto a Região Autónoma da Madeira tem todos os concelhos cobertos, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela Anacom.

"É de assinalar que todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira passaram a estar servidos por estações de base 5G no final do terceiro trimestre", refere a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), em comunicado.

No entanto, dos 308 concelhos do território nacional, existem "37 que não se encontram ainda servidos com qualquer estação associada à tecnologia 5G".

Deste total, 29 são concelhos em Portugal continental e os restantes oito nos Açores.

De acordo com a lista, Alandroal, Alcoutim, Alvito, Barrancos, Campo Maior, Castelo de Vide, Castro Verde, Cuba, Estremoz, Figueira de Castelo Rodrigo são 10 dos 37 concelhos sem qualquer estação de quinta geração em Portugal continental.

Na mesma situação estão Freixo de Espada à Cinta, Marvão, Monchique, Monforte, Moura, Mourão, Nisa, Ourique, Pedrógão Grande, Penedono, Portel, Reguengos de Monsaraz, Sardoal, Serpa, Sousel, Tabuaço, Vendas Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila Viçosa.

No arquipélago dos Açores, os concelhos sem qualquer estação 5G são Calheta de São Jorge, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores, Corvo, Madalena, São Roque do Pico, Lajes das Flores e Santa Cruz da Graciosa.

O número de estações de base 5G instaladas em Portugal aumentou 48% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores, para 4.317, distribuídas por 271 concelhos, o que representa 88% do total.

De acordo com o regulador, a NOS é a operadora que no final de setembro "tinha instalado um maior número de estações 5G, num total de 1.974 estações (46%), seguindo-se a Vodafone com 1.604 estações (37%) e a Meo [Altice Portugal] com 739 estações (17%)".

Em termos de dispersão territorial de estações de base 5G, "por concelhos, a Meo é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios - 218, seguindo-se a NOS, com a presença em 184 municípios, e a Vodafone em 179 municípios".

No entanto, "apesar desta evolução, se considerarmos o número total de estações existentes (2G, 3G, 4G e 5G) observamos que a NOS é o operador com menor número de estações, num total de 11 395 estações (28% do total), sendo o primeiro lugar ocupado pela Vodafone com 16.360 estações (39%) e o segundo lugar pela Meo com 13.711 estações (33%)".