37% da população recebeu primeira dose e 19% completou vacinação

Mariana Albuquerque Hoje às 15:48, atualizado às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais 227 971 cidadãos receberam a primeira dose da vacina em Portugal, num total de 3 757 395, o que equivale a 37% da população. Norte vacinou mais na última semana.

Portugal já recebeu mais de seis milhões de doses

Com a vacinação completa há 1 979 425 pessoas (19%), o que corresponde a 323 680 doses aplicadas desde o último relatório de vacinação.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é, naturalmente, a mais vacinada, num total de 651 263 pessoas (96%) com uma toma e 613 583 (91%) com as duas necessárias à imunização.

Destaque ainda para o grupo dos 65 aos 79, no qual 93% das pessoas (1 496 398) já recebeu uma dose, valor que desce para os 42% (674 713 cidadãos) na vacinação completa.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 52% (1 115 543) já foram vacinados pela primeira vez e 18% (382 733) já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19.

PUB

De referir que, até agora, Portugal continental recebeu um total de 6 254 220 doses de vacinas contra a covid-19 e foram administradas 5 644 760.

Norte lidera doses administradas

Foi no Norte que mais se vacinou na última semana: 199 193 doses, num total de 1 956 625. Nesta região, 36% da população recebeu uma dose e 19% as duas.

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1 903 645 vacinas administradas, 196 683 delas desde o último relatório.

O Centro tem 1 064 328 vacinados (41% com uma dose e 24% com duas) e o Alentejo 318 341 (43% com uma dose e 25% com duas).

O Algarve soma 225 458 inoculados (32% com uma dose e 19% com duas).

Os recuperados há mais de seis meses e com mais de 50 anos já podem agendar uma data para a vacinação, através do Portal da Covid-19.