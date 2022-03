39% dos Alcoólicos Anónimos estão sóbrios há 11 anos

Zulay Costa Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 39% dos membros da Comunidade de Alcoólicos Anónimos (AA) em Portugal estão há mais de 11 anos em sobriedade continuada, 52% estão empregados e 54% são casados ou vivem união de facto. Dos 88 grupos registados em Portugal antes da pandemia, 76 (86%) retomaram as suas reuniões e há cinco a funcionar exclusivamente online.

Os números, dados preliminares da sondagem realizada junto da Comunidade durante 2021, foram divulgados este fim de semana, durante o XXV Fórum Nacional de Serviço de AA, que decorreu em Fátima, sob o lema "Atrair para o Serviço".

Os AA "não mantêm registos", frisa esta entidade, mas "estima-se que terá cerca de 600 membros ativos em Portugal e mais de metade terá contribuído com as suas respostas para esta sondagem".

O número de reuniões presenciais "está a aproximar-se dos níveis registados antes de março de 2020 e as reuniões em suporte digital são uma nova realidade", realçaram ainda. Quando, devido à covid-19, não foi possível fazer encontros presenciais, o digital foi "a alternativa para manter os processos de recuperação", explicou ao JN um elemento dos AA.

As reuniões em suporte digital, que se generalizaram no período pandémico, são agora "uma nova realidade". Dos 88 grupos registados em Portugal antes da pandemia, 76 (86%) retomaram já as reuniões presenciais. Atualmente "há 5 grupos de raiz exclusivamente online e 12 optaram por um formato híbrido", referiu a Comunidade.

No Fórum participaram 180 servidores, pessoas que, de forma voluntária, asseguram a atividade dos grupos e das estruturas regionais e nacionais. Também marcaram presença duas convidadas de comunidades de AA dos Estados Unidos e do Canadá.