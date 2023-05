40 milhões de euros para Norte melhorar o sucesso escolar até 2030

As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas têm um pacote de 40 milhões de euros ao abrigo do Norte 2030 para a nova geração dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) que agora passam a designar-se de Planos Intermunicipais de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE).

O novo plano apresentado esta sexta-feira pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), ao contrário do anunciado, não contou com a presença dos ministros da Educação, João Costa, e da Coesão Social, Ana Abrunhosa. Deste modo, os ouvidos do titular da pasta da Educação foram poupados aos apupos de dezenas de professores que se manifestaram à porta da escola, numa recepção falhada ao ministro, pela ausência deste último.

A ausência dos titulares governativos foi justificada com "sobreposição de agendas". Assim o disse João Costa, numa mensagem vídeo projetada na sala onde estavam reunidos dirigentes da CCDR-N, Autarcas das sete Comunidades Intermunicipais da Região Norte e Professores para conhecerem as linhas mestras do PIPSE.