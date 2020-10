40 professores em "full time" no #EstudoEmCasa. Veja o mapa de aulas

Rui Pedro Pereira Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A RTP Memória volta a exibir, a partir de segunda-feira, o "Estudo em casa", a antiga telescola, que regressa aos ecrãs depois de, no último trimestre do ano letivo, ter ensinado milhares de alunos confinados em casa devido à pandemia de covid-19.

Uma transmissão em sinal aberto, através da Televisão Digital Terrestre (TDT) que pretende ser um "complemento à escola" e "um apoio para os alunos que estiverem em casa".

Para o ministro Tiago Brandão Rodrigues, "este novo "Estudo em Casa" tem agora um fôlego renovado, com uma equipa de professores inteiramente dedicada à produção daquele que é, provavelmente, o maior reportório de conteúdos escolares de origem portuguesa, em linguagem audiovisual e abertos a toda a comunidade".

Além das novas disciplinas, destaque para os 40 professores - e quatro intérpretes de língua gestual -, que vão dar aulas em "full-time". Na primeira temporada, devido à emergência de organizar rapidamente a antena, deram "uma perninha". E o primeiro e segundo anos do Básico serão separados (estavam juntos), para que os alunos mais novos se autonomizem a ler e a escrever.

Os conteúdos diários têm tempo limitado, em blocos de 30 minutos, num total de 75 semanais, que vão ocupar a grelha da RTP Memória das 9 às 16.30 horas. Os blocos da manhã são dedicados ao 1.º e ao 2.º ciclo e os da tarde ao 3.º.

Há ainda um novo bloco de "Orientação do Trabalho Autónomo", para ajudar a desenvolver nos alunos formas de autorregulação e de aprofundamento das aprendizagens, e as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Tecnológica.

O Secundário terá a mesma equipa educativa e o mesmo número de blocos semanais do Básico. Contudo, estes conteúdos só vão começar a ser disponibilizados no próximo mês.

Durante cinco semanas, a RTP Memória dedicou a emissão à recuperação da aprendizagem e repôs alguns blocos pedagógico-temáticos anteriores. A partir de amanhã, a atenção centra-se, também, nas audiências: na primeira temporada, a estação chegou a bater recordes - quase 90 mil telespetadores na estreia.

Quais são as novas disciplinas?

Os alunos da telescola vão ter acesso a três novas disciplinas: Cidadania e Desenvolvimento, Educação Tecnológica e Orientação do Trabalho Autónomo, criada para estimular a autonomia dos alunos, organizando melhor o tempo e as matérias. Os conteúdos do Secundário só estão na app e na RTP Play.

Na estreia foi mais visto do que Cristina

A 20 de abril, na estreia, o "Estudo em casa" bateu a CMTV e o programa de Cristina Ferreira, na SIC, com quase 90 mil telespetadores. Mas, depois das férias de verão, a RTP Memória tem sido vista no horário escolar por uma média de dez mil telespectadores, de acordo com um estudo Universal McCann.