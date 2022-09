42 mil alunos vão ter apoio de saúde mental nas escolas

Guilherme Gonçalves Hoje às 15:43 Facebook

O programa apresentado esta terça-feira de manhã, em Lisboa, chamado "Ao teu lado - Programa de Promoção de Bem-Estar Mental nas Escolas", vai chegar a mais de 42 mil alunos e 800 professores e arrancar em janeiro de 2023.

A seguradora Zurich, os Empresários pela Inclusão Social (EPIS) e a Universidade de Coimbra uniram esforços para lançar um programa de suporte e desenvolvimento da saúde mental e emocional de alunos entre os 12 e os 15 anos, pais, professores e auxiliares de ação educativa.

A iniciativa tem como objetivo dotar os alunos de competências de regulação emocional que os impulsionem para estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis. Famílias, professores e funcionários das escolas vão poder também beneficiar deste trabalho. No total, mais de 100 escolas, 42 mil alunos entre os 12 e 15 anos de idade, 800 professores e 2105 famílias vão integrar a primeira fase do programa "Ao teu lado", a iniciar em janeiro de 2023. As escolas foram selecionadas com a colaboração do Ministério da Educação.

Sendo um projeto para os próximos quatro anos (2022-2026), o programa será exclusivo a Portugal e tem financiamento assegurado pela Z Zurich Foundation, com a gestão da Zurich Portugal e Missão Azul. A implementação no terreno ficará a cargo da EPIS, juntamente com a UPC3 da Universidade de Coimbra, que terá seu cargo a coordenação do apoio psicológico nas escolas.

Na segunda fase do programa, a decorrer nos anos letivos 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 serão desenvolvidos outros programas de intervenção para dois grupos distintos. Um será direcionado para adolescentes e outro para professores. No caso dos adolescentes, o foco da ação será a promoção de estratégias de regulação das emoções, enquanto para os professores o objetivo vai passar pelo reforço das estratégias de regulação das emoções. No caso dos professores, o que se pretende é ensinar estratégias de regulação emocional adaptativas na hora de enfrentar dificuldades emocionais ou problemas de relacionamento com os alunos.

Agravamento da saúde mental na pandemia

Liliana Martins, principal coordenadora da iniciativa, explicou que "o programa pretende ter um impacto a longo prazo e deixar uma marca duradoura em todos os seus intervenientes". Por outro lado, Leonor Beleza, presidente da Direção da EPIS, sublinhou as "parcerias criadas para que o projeto pudesse nascer" e recordou os efeitos da pandemia no desempenho escolar dos jovens e as repercussões que deixou junto dos mais novos no que toca à sua saúde mental, opinião partilhada por António Bico, CEO da Zurich Portugal. Para António Bico, "a pandemia apenas agravou um problema social e escolar que já vinha desde muito antes".

"Esta iniciativa é o ponto de partida para que possamos continuar a consciencializar sobre a problemática da saúde mental nas escolas", acrescenta.

