43 mil crianças com creche gratuita em outubro

No mês de outubro estavam abrangidas pela medida de gratuitidade das creches, 43 mil crianças, mais seis mil do que no mês de setembro, revelou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A evolução, num mês, "mostra bem a capacidade de implementação da medida no terreno", frisou Ana Mendes Godinho, na audição do Orçamento do setor, que está a decorrer esta manhã.

Paula Mendes, do PSD, questionou a ministra porque o Governo excluiu a rede de creches privadas da medida para que o número de crianças abrangidas pudesse ser maior. A ministra recordou que o alargamento aos privados, quando as famílias não têm vaga no setor social, será feito a partir de janeiro. E que a previsão é que em 2023 a gratuitidade abranja 70 mil crianças e em 2024, 100 mil.

A deputada do PSD insistiu em questionar se as famílias que não conseguiram vaga no setor social receberão retroativos em janeiro. A ministra não respondeu. Ana Mendes Godinho reforçou que a medida "é estratégica" e "determinante" no combate à pobreza, promoção da natalidade e da maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Sendo o alargamento aos privados "o caminho. É assumido", frisou.

Na intervenção inicial a ministra revelou que no âmbito do compromisso do emprego sustentável, já foram celebrados 10 mil contratos de trabalho, de vínculo permanente, 45% dos quais com jovens até aos 35 anos. Ao programa, mencionou, candidataram-se 17500 pessoas.